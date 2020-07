Postagem compara uso de máscara com estrela imposta aos judeus

Partido Republicano faz postagem sobre nazismo | Foto: Reprodução

Mundo - Uma imagem que compara o uso obrigatório de máscaras com a estrela de David, imposta aos judeus na época da Alemanha nazista, foi postada na página do Partido Republicano do Minnesota, dos Estados Unidos. O responsável pela postagem foi um funcionário, que deixou o cargo a pedido do próprio partido.

Na parte de cima da imagem, é possível ler a seguinte frase: "Apenas usa a estrela e para de te queixar, não é assim tão difícil". Já na parte de baixo, o recado prossegue: "Apenas usa a máscara e para de reclamar".

A postagem, que não está mais disponível, faz uma referência direta à ordem do governador democrata, Tim Walz, que passou a exigir o uso obrigatório de máscaras no Minnesota no sábado (25).

A líder do Partido Republicano do Minnesota, Jennifer Carnahan, afirmou que "a imagem ofensiva foi postada por um membro do conselho, que renunciou imediatamente a pedido do partido". Carnahan pediu desculpa e disse ainda que o partido lamenta o ocorrido.



Apesar das desculpas, um grupo ativista do Minnesota fez um print e fez a seguinte publicação:

"Uma vez que os rabinos de Minnesota manifestaram-se recentemente a favor de um mandato de máscara, comparar esse mandato com o Holocausto parece especialmente nojento (...) Diga aos republicanos de Wabasha que parem de usar imagens como esta. Mostra uma total falta de empatia e educação".

