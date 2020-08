'Caçador de ETs' diz ter encontrado alien de 22 metros na Antártica

Caçador de ETs diz ter encontrado alien de 22m na Antártica | Foto: Divulgação

Mundo - Nesta semana, um vídeo publicado por um autointitulado "caçador de ETs" viralizou nas redes sociais ao mostrar imagens do que seria um alienígena de mais de 22 metros no gelo da Antártica.

Na narração do vídeo, Waring afirma ter utilizado cálculos matemáticos para precisar o real tamanho da sombra registrada por um satélite do Google Earth, em um trecho da superfície da Antártica. De acordo com ele, a aparição se assemelharia a um corpo humano e teria mais de 20 metros de altura.

"Agora eu digo que é um alienígena porque, sinceramente, que tipo de figura poderia ter mais de 20 metros de altura?", comenta o homem em determinado trecho do vídeo.

A região é sempre apontada por conspiracionistas de vidas extraterrestres como possível local de aparições de ETs e aliens, mas nunca se conseguiu provar nada do tipo.

Veja o vídeo:





