Homem implanta genitália no braço após perder o pênis

O britânico Malcolm MacDonald, 45, vive um novo recomeço em sua vida. Depois de perder o pênis devido a uma grave infecção, um médico conseguiu reconstruir sua genitália, porém ela está agora pendurada em seu antebraço. O inglês aguarda uma cirurgia para que o órgão seja transplantado para o local de origem.

Segundo Malcolm, que é divorciado e pai de dois filhos, o seu mundo parecia ter acabado. Na entrevista para The Sun ele afirmou: “Por dois anos após perder meu pênis eu me senti uma sombra de um homem. Minha vida realmente desmoronou porque eu não tinha autoconfiança. Eu bebia muito e não via minha família e amigos. Eu não conseguia encará-los”.

A esperança

Em 2016, Malcolm viu uma esperança surgir na figura do médico David Ralph, um especialista em reconstrução peniana da Universidade de Londres. A equipe do médico criou uma uretra sintética e até dois tubos infláveis para proporcionar ereção.

Com o objetivo que o britânico tivesse uma aparência e uma sensação mais próxima da realidade, os médicos envolveram o pênis biônico com o tecido do braço dele. "Quando vi aquela coisa no meu braço pela primeira vez", afirmou Malcolm, "fiquei tão, tão orgulhoso".

No entanto, os especialistas disseram que levaria dois anos para que pudessem transferir o pênis para o seu local de direito. Marcada a cirurgia para 2018, Malcolm ficou tão animado que até apelidou o novo "colega" de Jimmy.

Nova cirurgia

Morador do Thetford, cidadezinha que fica a 100 km de Londres, MacDonald não pôde comparecer a algumas consultas, o que determinou que a cirurgia de transplante fosse adiada para abril deste ano, o que novamente não aconteceu por conta da pandemia da Covid-19.

Malcolm, novamente, voltou a se sentir muito triste, mesmo sabendo que a operação pode ocorrer até o final do ano. Ao jornal britânico, ele concluiu: "Os atrasos têm sido bem difíceis de lidar. Por uma razão ou por outra, a operação final nunca aconteceu. Às vezes tenho a impressão de que sou amaldiçoado".



Agora, Malcolm espera ansiosamente o final do ano para que as coisas voltem aos seus devidos lugares.

Assista a história do MacDonald

