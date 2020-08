Tempestade tropical Isaías provoca raros tornados no nordeste dos EUA

A tempestade tropical Isaias subiu a costa atlântica dos Estados Unidos nesta terça-feira, provocando fortes ventos que colocaram Nova York e outras partes do nordeste do país sob um raro alerta de tornado, depois de matar pelo menos duas pessoas na Carolina do Norte.

A tempestade que se move rapidamente deixou 1,4 milhão de pessoas sem energia desde a Carolina do Norte até Nova York e ameaçou causar inundações repentinas, enquanto moradores usavam o celular para filmar diversos tornados, que são mais comumente vistos no sul ou no meio-oeste.

Imagens de mídia social mostraram tornados em Cape May, Marmora e Long Beach Island ao longo da costa sul de Nova Jersey e danos causados por tornados em Dover, Delaware.

Em Bear, também no Estado de Delaware, Tammy Trelford Campos disse que estava aterrorizada ao ouvir um tornado destruir seu quintal.

“Os danos são incríveis... sem energia, quase todas as minhas árvores estão decepadas ou arrancadas, a água entra em todas as janelas”, disse ela no Facebook.

O centro da tempestade estava cerca de 40 km a noroeste da Filadélfia por volta das 14h (horário de Brasília), disse o Centro Nacional de Furacões. Os ventos máximos sustentados atingiram 110 km/h.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, emitiu um alerta de tornado. Massachusetts e outras partes de New England estavam sob vigilância de tornados do Serviço Nacional de Meteorologia até as 21h (horário local), e a maioria dos condados de Nova Jersey até as 16h.

Todos os locais de teste da Covid-19 administrados pelo Estado de Nova York foram fechados por causa da tempestade e reabrirão na quarta-feira, afirmou um porta-voz do Departamento de Saúde.