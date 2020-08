Líbano conta mortos de explosão e convoca emergência

Os impactos da explosão foram registrados a até dez quilômetros de distância do local. | Foto: Divulgação

Uma explosão gigantesca em armazéns no porto de Beirute matou mais de 70 pessoas, feriu mais de 2.750 e provocou ondas de choque que estilhaçaram janelas, danificaram edifícios e fizeram estremecer o chão da capital libanesa nesta terça-feira.

Os impactos da explosão foram registrados a até dez quilômetros de distância do local. Libaneses registraram a explosão por diversos ângulos: veja os vídeos. Autoridades libanesas afirmaram que o incidente começou num armazém que continha materiais explosivos confiscados. O governo convocou reunião de emergência.

“O que estamos testemunhando é uma enorme catástrofe”, afirmou o diretor da Cruz Vermelha no Líbano, George Kettani, à rede Mayadeen. “Há vítimas e mortos por toda parte”.

Horas após a explosão, que aconteceu pouco depois das 18h (horário local), um incêndio ainda ardia no distrito portuário, projetando um brilho alaranjado no céu noturno, enquanto helicópteros sobrevoavam e sirenes de ambulância soavam por toda a capital.

Uma fonte da área de segurança disse que vítimas foram levadas para tratamento fora da cidade pois os hospitais de Beirute estavam lotados de feridos. Ambulâncias da Cruz Vermelha do norte e do sul do país e do vale do Beca, no leste, foram chamadas para ajudar.

A explosão foi tão grande que alguns moradores de Beirute, onde ainda estão vivas as memórias dos bombardeios pesados durante a guerra civil que durou entre 1975 e 1990, pensaram estar passando por um terremoto. Pessoas atordoadas, feridas e chorando andavam pelas ruas procurando parentes.

“Eu prometo que esta catástrofe não passará sem que os culpados sejam responsabilizados”, disse o primeiro-ministro, Hassan Diab, em pronunciamento ao país. “Os responsáveis pagarão o preço”, disse em um discurso televisionado, acrescentando que os detalhes do “perigoso depósito” que explodiu seriam tornados públicos.

Brasileiros

Não há evidências até o momento de que se trate de um atentado terrorista. O Ministério da Defesa recebeu a informação de que uma brasileira se feriu levemente. Parte da casa do diplomata brasileiro Jandyr dos Santos foi destruída. Ele está de férias e escapou da explosão, A fragata da Marinha brasileira, que fica atracada perto do local, também evitou danos: estava no mar no momento do incidente.

Mercado

Efeito colateral: o preço do petróleo no mercado internacional estava em queda ao longo do dia, mas disparou após notícias sobre o episódio.Análise: a gigantesca explosão se soma a colapso econômico, crise política e impactos da pandemia no país, afirma Guga Chacra: “Impossível pensar uma catástrofe maior do que a do Líbano”.

