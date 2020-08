'Tornados de mosquitos' assombram e preocupam cidade Russa

Aldeões da região de Kamchatsky Krai, na Rússia, estão reportando, em suas redes sociais e em veículos de imprensa, estranhos fatos que vêm ocorrendo no local. Segundo comunicado, enormes tornados de mosquitos estão dominando a cidade de Ust-Kamchatsk, sendo visíveis a olho nu e a uma certa distância e configurando cenas apavorantes que parecem ter sido retiradas de ficção científica e obras de terror.

Conhecido como "furacão do mosquito", o evento parece ser comum nas localidades da costa oeste russa, ocorrendo rigorosamente em todo verão, já que os insetos se adaptam a climas quentes e úmidos. Porém, o caso mais recente vem preocupando bastante a população local, que já está vendo o fenômeno durar por mais de 10 dias enquanto os tornados anteriores duravam entre três e quatro dias.

A justificativa mais plausível seria a anormalidade climática que o país vem vivenciando nas últimas semanas. Em média, a temperatura de verão na Rússia varia entre 15 ºC a 20 ºC, porém vem apresentando números que vão dos 20 ºC até os 25 ºC, atraindo significativamente uma maior quantidade de mosquitos e levando boa parte dos habitantes a se manter trancados em suas casas, mesmo sem impedir os insetos de passarem pelas reentrâncias dos cômodos.

"Sempre tivemos um grande número de mosquitos aqui no verão e sempre teremos, mas há muitos deles este ano", comenta Maria Zubkova, moradora de Ust-Kamchatsk, cidade que abriga mais de 100 espécies de mosquitos. "Eles entram em cada rachadura e mesmo que haja redes nas janelas eles ainda conseguem passar."

Preocupação além do visível

Em suas casas, alguns moradores chegam a se sentir parcialmente seguros, porém os maiores danos serão sentidos pelo território, que verá sua movimentação e fluxo serem significativamente prejudicados pela presença massiva dos animais. Certamente, estradas e rodovias deverão ser temporariamente interditadas, já que veículos e pedestres tendem a ficar completamente cobertos pela massa de mosquitos.

Apesar do susto ao presenciar um fenômeno tão estranho, especialistas do "furacão do mosquito" afirmam que não há necessidade de se assustar com as prováveis picadas que os insetos possam dar em quem estiver por perto dos tornados. O processo é apenas parte de um tradicional ritual de acasalamento dos insetos, onde enormes contingentes de machos se reúnem para disputar a fertilização.

