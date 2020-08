Nasa anuncia que vai revisar nomes 'preconceituosos' de planetas

| Foto: Divulgação

A Nasa, agência do Governo Federal dos Estados Unidos responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial, anunciou nesta quarta-feira (5) que irá revisar o nome de planetas, galáxias, nebulosas e estrelas, para não usar mais apelidos “preconceituosos”.

O primeiro nome que não será mais utilizado pela Nasa é o da “nebulosa esquimó”, a NGC 2392, restos de uma estrela parecida com o Sol, eles acreditam que a palavra “esquimó” é vista como um termo antigo com uma “história racista”, usado de forma imposta contra indígenas das regiões árticas.

A Nasa não usará mais também o termo “galáxia dos gêmeos siameses” para se referir ao par de galáxias formado por NGC 4567 e NGC 4568, encontrado no Cluster Virgo Galaxy. No futuro, segunda a agência, deverão ser utilizados apenas nomes oficiais escolhidos pela União Astronômica Internacional, sem apelidos sem aprovação.

“Apoio a nossa reavaliação contínua dos nomes pelos quais nos referimos a objetos astronômicos”, disse Thomas Zurbuchen, administrador-associado da Diretoria de Missões Científicas da Nasa, em Washington.

“Nosso objetivo é que todos os nomes estejam alinhados com nossos valores de diversidade e inclusão. Trabalharemos proativamente com a comunidade científica para garantir isso. A ciência é para todos, e todas as facetas do nosso trabalho precisam refletir esse valor”, finalizou.

Especialistas em diversidade, inclusão e igualdade irão prestar consultoria à agência americana para detectar casos inapropriados e solicitar a exclusão do uso pela instituição, seus cientistas e funcionários, de acordo com a Nasa.



