Homem mantém reféns por seis horas em banco francês e é preso

Nenhum dos seis reféns foi ferido | Foto: Sameer Al-Doumy/AFP

Um homem de 34 anos fez seis pessoas reféns dentro de um banco na cidade portuária de Le Havre, na França, nesta quinta-feira (6). A negociação com a polícia parisiense que foi ao local durou seis horas, com o suspeito libertando as vítimas aos poucos. O último conseguiu sair pouco antes de ele se entregar.

Segundo a polícia francesa, o homem tinha problemas psiquiátricos e portava uma arma, que ainda não há confirmação se é verdadeira. A mídia francesa chegou a afirmar que o homem estava apresentado confusões, mas a polícia não confirmou o fato.

Nenhum dos seis reféns foi ferido e a área se manteve fechada durante toda a negociação. Le Havre é uma cidade turística, está localizada na costa do Canal da Mancha, há 200 km de Paris.