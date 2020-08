Avião parte ao meio durante pouso em aeroporto na Índia

Avião partiu ao meio devido o acidente | Foto: Reprodução

Mundo - Um avião da empresa Air India partiu ao meio nesta sexta-feira (7), quando realizava o procedimento de pouso no aeroporto de Calicute, na Índia. A aeronave, que transportava 191 passageiros, saiu de Dubai - nos Emirados Árabes - e derrapou na pista logo após o pouso em Calicute. Há relatos de mortos.

De acordo com a Asian News International, a Direção Geral da Aviação Civil informou que a visibilidade no momento do acidente era de dois mil metros. Há informações de que chovia no momento do pouso, realizado por volta das 19h (horário local).

No avião estavam 184 passageiros - sendo dez crianças -, dois pilotos e cinco tripulantes. Equipes da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) realizam o resgate das vítimas e não houve registro de incêndio após o acidente.

O ministro da Defesa, Rajnath Singh lamentou a tragédia. "Estou profundamente angustiado pelas vidas perdidas neste acidente com vários passageiros no voo da Air India. Nessa hora de luto, meus pensamentos estão com os familiares. Rezo pela rápida recuperação dos feridos", escreveu o ministro no Twitter.



