Cobra piton gigante ataca e derruba capturador. Veja o vídeo:

Imagine dar de cara com uma cobra gigante andando no forro da sua casa. Foi isso que aconteceu com uma família da Tailândia, onde é comum a existência dessas cobras. No ano passado uma notícia viralizou, quando foi noticiada que uma piton engoliu uma mulher inteira por lá e o Portal EM TEMPO até noticiou o fato.

Agora o que ocorreu foi que um homem encontrou uma píton de 4,2 metros de comprimento em cima de sua residência e acionou uma equipe de capturadores.

Os capturados tiveram dificuldade para retirar o animal da calha do telhado. Nas imagens, é possível ver o momento em que a cobra dá um bote em um dos capturadores.

O homem chega a cair em um cano de concreto. Depois, os homens conseguem colocar a píton em um saco para ser liberada na natureza.

Veja o vídeo que mostra a captura do animal:

