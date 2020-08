Trump tem discurso interrompido após suspeita de tiro na Casa Branca

| Foto:

Que susto! O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi surpreendido nesta segunda-feira (10) após uma suspeita de tiro do lado de fora da Casa Branca.

O discurso de Trump para falar sobre a situação do coronavírus no país foi interrompido por um agente do Serviço Secreto, que o retirou da coletiva de impressa por questões de segurança.

Além do presidente, o Secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o diretor do Gabinete Administrativo e de Orçamento, Ross Vought, também foram obrigados a saírem do local. Apenas os jornalistas que acompanhavam o discurso permaneceram na sala para atualizações.

De acordo com Trump, a pessoa suspeita de ter disparado, foi baleada pelo Serviço Secreto e levada para o hospital.O estado de saúde segue desconhecido.

"Agradeço ao Serviço Secreto por fazer seu trabalho sempre rápido e de forma efetiva, mas houve um tiro e alguém foi levado ao hospital. Não sei sobre as condições (de saúde) da pessoa. Parece que ela foi baleada, então vamos ver o que vai acontecer", comentou o presidente elogiando o protocolo de segurança da Casa Branca; Confira:

Momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump interrompe a sua coletiva de imprensa (briefing), após ser avisado sobre tiroteios próximo a Casa Branca.



Ele foi levado a um local seguro



Ainda estamos apurando o motivo dos tiros pic.twitter.com/MvpTFWbgfM — Conflitos e Guerras (@ConflitoeGuerrA) August 10, 2020