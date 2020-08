Brasil vai doar 300 respiradores e 4 mil toneladas de arroz ao Líbano

O governo estima que a reconstrução da capital libanesa pode custar até US$ 5 bilhões | Foto: Divulgação

Nos próximos dias, um avião da Força Aérea (FAB) seguirá para Beirute com medicamentos e equipamentos hospitalares doados pelo Ministério da Saúde (MS). O Brasil ainda doará 300 respiradores e 4 mil toneladas de arroz.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) convidou o ex-presidente Michel Temer (MDB) para chefiar a missão brasileira de ajuda ao país atingido por uma grande explosão na semana passada, que deixou mais de 160 mortos e 300 mil desabrigados.

O governo estima que a reconstrução da capital libanesa pode custar até US$ 5 bilhões, cerca de R$ 26,5 bilhões.

Seis dias após explosão no porto de Beirute, o primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, anunciou a renúncia de todo o gabinete nesta segunda-feira (10). No final de semana, três ministros já haviam deixado o governo.

A capital do Líbano foi palco de novas manifestações neste domingo (09). Houve confronto com as forças de segurança, que dispararam gás lacrimogêneo contra os manifestantes.

