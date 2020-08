Após demissão em massa, Instituto Inhotim se prepara para reabertura

| Foto: Acervo

Conhecido como o maior museu a céu aberto do mundo, o Inhotim, que fica em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começa a se preparar para implantar protocolos de saúde para uma possível reabertura quando receber o aval das autoridades, o que ainda não há previsão para ocorrer. Por causa do coronavírus, a direção fechou o espaço em março. Entre maio e junho, demitiu 84 funcionários.

O Inhotim, que viu a arrecadação da bilheteria despencar após o rompimento da barragem em Córrego do Feijão, em 2019, agora, está há mais de quatro meses fechado por causa do avanço da Covid-19.

Sem previsão de retomar as visitas, precisou demitir os funcionários, extinguir todas as diretorias (artística, botânica e executiva) temporariamente, reduzir contratos fixos com fornecedores e reduzir salários e jornada enquanto durar a crise provocada pela pandemia.

Atualmente, o espaço tem 351 empregos diretos. Segundo o instituto, foram preservados os trabalhadores que são da região e têm baixa renda: 74,5% são de Brumadinho e 75,6% é composto de salários mais baixos.

“É com eles nosso compromisso maior, e é pelo bem-estar deles que Inhotim zela para passar pelo cenário de pandemia gerando o menor prejuízo possível. Ou seja, foram priorizados os postos de trabalho de residentes de Brumadinho e os de menores salários”, afirmou em nota.

Ainda de acordo com o instituto, 212 funcionários dos trabalhadores administrativos estão em trabalho remoto. Os 139 funcionários necessários para manutenção do parque e das galerias trabalham em escala reduzida, com rodízios e equipamentos de segurança individual. Além disso, foi contratada uma enfermeira para medir temperatura dos trabalhadores. Não houve registro de Covid-19 no instituto.

