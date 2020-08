Malásia detecta mutação de Covid 10 vezes mais infecciosa após exames

Pesquisadores estudam o comportamento do vírus ao redor do mundo | Foto: Vincent Thian/AP

Uma nova mutação chamada D614G foi encontrada em três dos 45 casos de grupo na Malásia. O vírus pode ser dez vezes mais infeccioso. A confirmação foi feita pelo diretor-geral de saúde do país, Noor Hisham Abdullah.

A infecção teria começado por um dono de restaurante que viajou para a Índia e violou sua quarentena de 14 dias. O homem foi condenado a cinco meses de prisão e multado. A cepa também foi encontrada em outro grupo envolvendo pessoas que voltavam das Filipinas. A cepa pode significar que os estudos existentes sobre vacinas podem ser incompletos ou ineficazes contra a mutação.

A mutação se tornou a variante predominante na Europa e nos EUA, com a Organização Mundial da Saúde dizendo que não há evidências de que a cepa leve a uma doença mais grave.

Um artigo publicado na Cell Press disse que é improvável que a mutação tenha um grande impacto na eficácia das vacinas que estão sendo desenvolvidas.

“As pessoas precisam ser cautelosas e tomar mais precauções porque essa cepa agora foi encontrada na Malásia”, escreveu Noor Hisham em um post no Facebook no domingo.

“A cooperação das pessoas é muito necessária para que possamos juntos quebrar a cadeia de infecção de qualquer mutação.”

Embora a Malásia tenha conseguido evitar o ressurgimento do vírus visto em outras partes do mundo, o número de novos casos encontrados no país está aumentando. O país confirmou 26 novos casos no sábado, o maior desde 28 de julho, e adicionou 25 casos no domingo.

