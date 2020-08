Mãe acredita ter visto espírito da filha em câmeras do cemitério

| Foto: Divulgação

A usuária do Facebook Saundra Gonzales chocou a internet ao compartilhar em uma publicação detalhes de imagens de uma câmera de segurança de um cemitério em Novo México, nos Estados Unidos.

Saundra afirma ter visto nas imagens o espírito de sua filha Faviola, assassinada em 2018, aos dois anos de idade. De acordo com Saundra, a filha teria voltado para guiar o espírito de um jovem ao `paraíso`.

Na publicação, a mulher conta que diversas pessoas estavam sofrendo com roubos nas decorações dos túmulos, e uma família decidiu instalar uma câmera de segurança para resolver o caso. Ao analisarem as imagens, perceberam a presença da garota e informaram a segurança do cemitério. Os trabalhadores reconheceram Faviola e mostraram as imagens para Saundra.

Veja as imagens

Suposto espírito da criança; Foto: Reprodução/Facebook | Foto: Reprodução/Facebook