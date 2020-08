Vídeo mostra homem 'cavalgando' em tubarão-baleia

As imagens são impressionantes | Foto: Divulgação

Circula pelas redes sociais um vídeo que mostra um homem pulando em cima de um animal e se agarrando a suas barbatanas para conseguir nadar junto a ele, como se estivesse "cavalgando". As imagens começaram a repercutir principalmente a partir desta segunda-feira (17), mas não se sabe a data de registro.

Segundo o jornal "Daily Mail", o episódio ocorreu no Mar Vermelho, perto da cidade Yanbu, na Arábia Saudita, e o indivíduo que aparece nas imagens é o dublê Zaki Al-sabahy.

Veja o vídeo:

| Autor:

O diretor técnico-científico do Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul (Gemars), identificou o animal como um tubarão-baleia (Rhincodon typus), que é conhecido como o maior peixe do mundo.

Num dia de céu aberto, Zaki e dois amigos num barco observam os animais enormes próximos deles e conversam entre si sobre o que fariam em seguida. O tabloide britânico traduziu uma das frases ditas como: "Cuidado, ele pode engolir você", enquanto o dublê se agarrava à nadadeira do peixe.

Momentos antes de mergulhar, ele se sentou à proa do barco para avistar melhor os animais. Quando um ficou bem próximo, Zaki pulou e seguiu o percurso do tubarão-baleia se segurando nele, ao som de risadas dos dois homens que estavam na embarcação.

Com a repercussão nas redes sociais, o vídeo dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas mostraram-se espantados pela atitude do homem, compartilhando as imagens chamando atenção pelo que ele fez, outros criticaram-no pela forma como usou o animal para se divertir, podendo deixar o tubarão-baleia assustado ou causar-lhe algum mal, considerando que este animal está na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês).

Leia mais:

Califórnia em estado de emergência por incêndios após tempestade

Mãe acredita ter visto espírito da filha em câmeras do cemitério