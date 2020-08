Bar cria barreiras em formato de aquário para atender clientes

Um bar no bairro de Ginza, em Tóquio, instalou proteções de acrílico em formato de aquário projetadas para proteger contra a Covid-19 e dessa forma atrair de volta clientes preocupados com os riscos da Covid-19.

O bar Jazz Lounge En Counter reabriu no final de junho, após várias semanas fechado, depois que o governo declarou estado de emergência em todo o país em abril.

Mas com a receita caindo de 70% a 80% em comparação com os níveis pré-pandemia, o bar decidiu intensificar os esforços para garantir que os clientes se sintam mais seguros.

"Se não tomarmos medidas firmes, não estaremos respondendo às solicitações dos clientes, e eles não nos visitarão porque estão preocupados", disse o gerente Katsutoshi Iwazaki.

O bar Jazz Lounge En Counter reabriu no final de junho, após várias semanas fechado | Foto: Issei Kato/Reuters

As telas de acrílico transparente, que foram mostradas à Reuters por funcionários do bar em uma visita recente, saem do teto e protegem a cabeça e os ombros dos clientes, atuando como uma barreira entre eles e outros frequentadores. Os funcionários disseram que também se sentiam mais protegidos.



"Não posso falar com eles (clientes) com segurança se houver risco de infecção por gotículas. Mas me sinto muito seguro agora com essa medida", disse Mako Aoki, membro da equipe de 27 anos.

O Japão acumula até agora 59,8 mil casos e 1157 mortes por Covid-19.

