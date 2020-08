‘Fantasma’ é flagrado por câmeras de segurança em construção

| Foto: Divulgação

Uma figura do que seria um ‘fantasma’ foi flagrada por um sistema de monitoramento de um canteiro de obras na cidade de Birmingham, na Inglaterra, na madrugada desta quinta-feira (20).

De acordo com o chefe de segurança da empresa, Adam Lees, de 47 anos, em entrevista ao portal The Sun, os sensores de movimento da construção foram acionados por volta da 1h53. Ele verificou o alerta através de seu laptop, onde possui acesso ao monitoramento e, ao consultar as câmera, se deparou com o vulto de uma mulher de vestido branco.

Após o flagra, Lees orientou que os guardas realizassem uma vistoria no local, para identificar a invasora. No entanto, apenas 3 minutos após o sistema ser acionado, ninguém foi localizado.

