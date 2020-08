Número de mortos por Covid-19 no mundo chega a 800 mil

O número de mortos pelo coronavírus no mundo chegou à marca de 800 mil neste sábado. Estados Unidos, Brasil, México, Índia e Reino Unido lideram a alta nos óbitos, segundo a contagem feita pela universidade americana Johns Hopkins.

Geralmente escassas, as boas notícias são recebidas com esperança. A OMS considerou que a situação se estabilizou no Brasil, o mais afetado da América Latina, segundo país em números absolutos de casos (3,5 milhões) e mortes (113.359). O primeiro lugar segue ocupado pelos Estados Unidos com 175.429 mortes e mais de 5,6 milhões de infectados pela doença.

Na Europa, os novos surtos são mais que preocupantes. Na França, onde mais de 4.500 novos casos de COVID-19 foram registrados nas últimas 24 horas, a máscara, já obrigatória em setores de Paris e cidades como Nice, também é agora em Toulouse e Lyon a partir deste sábado.

Obrigatória mas não sem reservas ou críticas.

— Por que não as colocamos nos animais (...) já que podem transmitir o vírus? É uma grande piada. É só um grande negócio — estimou o comerciante Bernard Brouquisse.

Mas a realidade parece estar longe de ser uma piada. A Alemanha superou os 2 mil novos casos nas últimas 24 horas, um número que não era registrado desde o final de abril, durante o pico da pandemia.