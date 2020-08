Ronaldinho Gaúcho e irmão são soltos pela Justiça do Paraguai

Ronaldinho deve pagar mais de R$ 500 mil e o irmão dele, condenado por uso dos documentos falsos, mais de R$ 600 mil | Foto: Divulgação





O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Roberto de Assis, foram libertados da prisão domiciliar no Paraguai, na tarde desta segunda-feira (24), segundo o juiz Gustavo Amarilla, em audiência preliminar, em Assunção. Os dois estavam detidos preventivamente há mais de cinco meses após entrarem no país com documentos paraguaios adulterados. As informações são do G1.

A audiência foi marcada após o Ministério Público do país concluir as investigações sem provas de que eles estariam envolvidos com lavagem de dinheiro e a produção dos documentos falsos. O pedido da suspensão condicional do processo foi feita ao judiciário no dia 7 de agosto.

Ronaldinho deve pagar mais de R$ 500 mil e o irmão dele, condenado por uso dos documentos falsos, mais de R$ 600 mil. Além disso, Assis deverá se apresentar a uma autoridade brasileira a cada quatro meses. O valor da multa será descontado dos mais de 1,6 milhão de dólares depositados como fiança, em abril, quando foi concedida a prisão domiciliar. Segundo o juiz, cerca de 1,4 milhão de dólares será ressarcido à dupla.

Como a Justiça acatou o pedido do Ministério Público, após o prazo legal, o processo será arquivado.