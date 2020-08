Confira 10 países que não registraram nenhum caso da Covid-19

O novo coronavírus atingiu quase todo o planeta, resultando em milhões de infectados e mortos, além de colocar a população mundial em quarentena e levar a uma série de restrições. Mas você que existe no planeta 10 países que não registraram nenhum caso de Covid-19 até o momento? O levantamento foi feito pela BBC, divulgado nesta segunda-feira (24).

De acordo com a publicação, as nações que ficaram livres do Sars-CoV-2 tomaram diversas medidas para evitar o surgimento de casos. A principal delas foi o fechamento de suas fronteiras, proibindo a entrada de visitantes desde que foi declarada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os países sem de infecção do novo coronavírus são: Palau, Ilhas Marshall, Kiribati, Micronésia, Nauru, Tuvalu, Vanuatu, Samoa, Tonga e Ilhas Salomão. O BBC levou em conta, na pesquisa, as federações incluídas como membros plenos da Organização das Nações Unidas (ONU).

Nessa lista, não foram incluídos o Turcomenistão e a Coreia do Norte. Apesar de as duas nações declararem, em várias ocasiões, a não existência de casos, especialistas não descartam a possibilidade de que os governos estejam escondendo os dados.

Economia devastada

Apesar de não terem nenhum caso do novo coronavírus, os países citados sofrem grandes prejuízos financeiros. Muito procurado por turistas, eles não recebem viajantes desde o fechamento das fronteiras, há quase seis meses.

Na ilha de Palau, por exemplo, parte dos hotéis, restaurantes e lojas não estão funcionando, mesmo sem as restrições vistas em outros lugares, justamente pela ausência de quem mais gasta. A situação não é muito diferente nas Ilhas Marshall, que devem ter o maior desemprego desde 1997.

Alguns destes países também podem apresentar suas maiores quedas no Produto Interno Bruto (PIB) das últimas décadas, sofrendo os impactos da doença por um longo tempo, mesmo sem a presença do vírus.

