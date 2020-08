"Quase infartou": Homem acorda com cobra 'passeando' perto de cama

A cobra pode ter fugido da casa de algum vizinho | Foto: Reprodução

Um homem identificado como Kelvin quase infartou ao acordar no meio da noite com um barulho estranho e se deparar com uma cobra 'passeando' pela cama. Ela estava subindo na direção dele. O caso aconteceu na cidade de Leeds, na Inglaterra. As informações são do Yorkshire Evening Post.

O homem contou que ouviu um barulho durante a madrugada e decidiu checar o que havia ocorrido. Ele ligou a lanterna do celular e passou a focar nos espaços do quarto. Ao olhar para a mesa de cabeceira, ele viu o momento em que a cobra se aproximava da cama.

Em apenas um salto, ele já estava do outro lado do quarto, acendendo a luz e checando a cobra de cor branca e laranja, com cerca de 1,2 metros, se aninhar em sua cama.

Kelvin conseguiu dominar o réptil com um saco de dormir e acionou o serviço responsável por animais da cidade.

Segundo especialistas, a cobra é conhecida cobra do milho, não é natural da Inglaterra e não possui veneno. Autoridades acreditam que o réptil era criado por algum vizinho e conseguiu fugir.