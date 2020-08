Homem improvisa e apaga incêndio com cerveja na Califórnia

Quando as chamas dos incêndios florestais que vêm assolando o norte da Califórnia chegaram à casa de Chad Little na semana passada, o encanador resolveu proteger seu lar de uma forma inusitada: com uma caixa de 30 latas de cerveja Bud Light.

Assim que Little acordou na noite daquela quarta-feira, ele se deparou com a proximidade de um incêndio do chamado LNU Lightning Complex Fires, uma série de incêndios florestais provocados principalmente pela queda de raios que têm atingido grande parte da região vinícola do norte da Califórnia em 2020.

Enfrentando as chamas

Chad decidiu permanecer no local para defender a sua casa em Vacaville | Foto: Divulgação

Chad decidiu permanecer no local para defender a sua casa em Vacaville, pois tem experiência no uso de mangueiras e hidrantes. Porém, ele não contava que o Distrito de Irrigação de Solano iria fechar o abastecimento de água.



Sem ter o que fazer, o homem lançou mão do único recurso líquido que tinha à sua disposição: um pacote de latas de cerveja. Lembrando-se de outro incêndio que destruiu sua oficina há alguns anos, ele foi à luta e enfrentou as chamas com a refrescante cerveja lager.

Usando cerveja contra o incêndio

'Equipamento' do combate ao incêndio | Foto: Divulgação

Ao jornal Mercury News, Little explicou que “essa era a única coisa que eu tinha, e tinha muito, que era molhada”. A princípio “eu estava abrindo e sacudindo [as latas], mas o líquido estava se dispersando muito rápido”, disse ele.



Até que ele viu um prego. “Quando eu vi aquele prego, eu simplesmente comecei a furar e sacudir as latas, e podia mirar no fogo e concentrar em suas partes ruins”. Ele disse que a sorte dele foi ter várias caixas de Bud Light estocadas. Logo depois, um caminhão de bombeiros chegou e ajudou a apagar o incêndio na sua garagem.

No entanto, o incêndio voltou e acabou destruindo totalmente a garagem, mas a casa ficou intacta. Chad permaneceu no local e direcionou a água do distrito de irrigação para as propriedades dos seus vizinhos, para extinguir o restante das chamas.

Segundo informações da emissora de TV KCRA, os incêndios daquela noite de segunda-feira consumiram 142.375 hectares de florestas em cinco condados. Pelo menos cinco pessoas morreram e 900 estruturas foram completamente destruídas.

*Com informações do MEGA CURIOSO