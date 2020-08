Loja cria máscara sorridente para seus funcionários

Com o novo coronavírus, as máscaras se tornaram um item indispensável do cotidiano de todos que precisam sair na rua, ou lidar com outras pessoas. Mas infelizmente, este aparato de segurança pode atrapalhar sorriso, essencial para quem taralha com vendas.

Por causa disso, a loja japonesa Takeya decidiu adotar uma solução para lá de criativa, dando aos seus funcionários máscaras estampadas com uma boca sorrindo.

“Como a pandemia se normalizou com o uso de máscaras, estamos lançando uma ‘Campanha do Sorriso’ para mostrar como ainda gostamos de sorrir mesmo usando máscaras”, anunciou a loja em sua conta oficial no Twitter.

Se a tática realmente vai ajudar nas vendas, não temos como saber, mas a equipe de vendedores realmente parece estar se divertindo com as fotos!

