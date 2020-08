Mãe e filho são presos após serem flagrados fazendo sexo

Tony Lavoie, de 43 anos, foi pego tendo relações sexuais com sua mãe, Cheryl Lavoie, de 64. O homem afirmou que a relação ocorreu uma única vez. O caso aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos (EUA), onde o incesto é considerado crime e pode render prisão de até 20 anos para os envolvidos. As informações são do jornal The Sun.

Uma mulher denunciou um caso de incesto à polícia de Fitchburg, no estado de Massachusetts (EUA), após flagrar o marido, de 43 anos, fazendo sexo com a mãe. De acordo com a reportagem do jornal "The Sentinel and Enterprise", idosa e filho podem ser condenados a até 20 anos de prisão pelo crime.

“Eu não sei, simplesmente aconteceu”, relatou Tony. Os dois viviam na mesma casa.

A mãe do homem, Cheryl, afirmou aos policiais que a relação sexual "foi consensual". A idosa ainda revelou que ela e o filho haviam ficado "mais próximos" e que tudo começou com beijos. Os dois foram liberados após interrogatório.

O caso segue sendo investigado, mas uma audiência está marcada para outubro. Até lá, Tony e a mãe não podem ter qualquer tipo de contato.

Leia Mais

Flordelis promovia ritual de purificação com sexo