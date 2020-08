Vídeo: menina balança no ar após ficar presa em pipa, na China

Menina presa em pipa, na China | Foto: Reprodução

Mundo - Uma menina de apenas três anos foi lançada ao ar depois de ficar enrolada na cauda de uma pipa na cidade de Hsinchu, na China. Vídeos que circulam na internet mostram a menina balançando no ar.

O incidente ocorreu devido às rajadas de vento no local, onde acontecia um festival de pipas. Apesar das imagens impressionantes, o susto durou poucos segundos.

De acordo com a mídia local, a menina sofreu cortes no rosto e no pescoço.

