Tragédia em Beirute: Número de mortes sobe para 191

O número de mortos pela tragédia no porto de Beirute, capital do Líbano, subiu para 191, segundo dados do veículo AP News e de autoridades do país.

De acordo com as informações, são mais de 6.000 feridos pela explosão de quase 3.000 toneladas de nitrato de amônio, que devastou parte do local há exatamente um mês.

O exército libanês, para homenagear os mortos na tragédia, pediu que a população faça um minuto de silêncio nesta sexta-feira (04).

"Depois de um mês da explosão no porto, hoje, às 18h07, teremos um minuto de silêncio em luto pelas almas dos mártires e para curar os feridos com o toque dos sinos das igrejas e com o levantar de apelo à oração nas mesquitas", escreveu no Twitter.

O Brasil, através do Movimento de Ajuda Humanitária ao Líbano, enviou um avião com insumos hospitalares, alimentos e medicamentos para a capital do país nesta quinta-feira (03).