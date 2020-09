Coreia do Norte pode estar preparando lançamento de míssil submarino

Manaus - Imagens de um estaleiro norte-coreano feitas por satélite na sexta-feira mostram atividades que sugerem preparações para um teste de mísseis balísticos de médio-alcance de lançamento submarino, conforme reportou um ‘think tank’ dos Estados Unidos na sexta-feira (4).

O Centro para Estudo Estratégicos e Internacionais disse que as imagens publicadas em seu website do estaleiro norte-coreano Sinpo mostravam várias embarcações em um reservatório naval seguro, uma das quais se assemelhava a embarcações usadas anteriormente para rebocar uma plataforma de testes submergível para o mar.

O relatório diz que a atividade era “sugestiva, mas não conclusiva, de preparações para um teste de um míssil balístico de lançamento submarino Pukguksong-3 a partir da barca plataforma de testes submergível”. A Coreia do Norte afirmou em outubro do ano passado que havia feito no mar um disparo-teste bem-sucedido do Pukguksong-3, um novo míssil balístico de lançamento submarino (SLBM, na sigla em inglês), como parte das iniciativas para conter ameaças externas e intensificar sua auto-defesa.

O lançamento foi visto por analistas como o mais provocativo por parte da Coreia do Norte desde que o país iniciou um diálogo com os Estados Unidos sobre seus programas de armas e mísseis nucleares em 2018.

