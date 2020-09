Uso de máquina de fumaça causa incêndio em parque na Califórnia

Mais de 7 mil hectares do parque já foram atingidos pelo fogo | Foto: Divulgação

Manaus - Um chá revelação ocasionou um incêndio que atingiu cerca de 7.350 hectares de um parque no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. As chamas surgiram depois que os organizadores utilizaram um aparelho de fumaça pirotécnico. Em nota, o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios informou que apenas 7% do fogo foi contido e mais de 500 bombeiros estão em ação no local.

O incêndio começou no Parque El Dourado, em Yucaipa, e se espalhou até o norte, onde fica a cordilheira Yucaipa - que separa a cidade de mesmo nome do Mountain Home Village e Forest Falls. As autoridades informaram ainda que com as condições secas e o clima crítico influenciam no início das ocorrências de incêndio.

Os responsáveis por iniciar incêndios por negligência ou atividade ilegal podem ser responsabilizados financeira e criminalmente.

