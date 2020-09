Vídeo: Mulher atravessa o teto durante gravação da filha para o TikTok

| Foto: Divulgação

Uma mulher foi flagrada atravessando o teto enquanto a filha gravava um vídeo para a rede social TikTok. O caso inusitado ocorreu nos Estados Unidos e viralizou na internet, tendo mais de 2 milhões de curtidas.

Na ocasião, Liz San Millan fazia uma gravação cantando quando foi surpreendida pela mãe. A mulher invadiu o cenário ao atravessar o teto após o piso do sótão ceder.

Diante da cena, a jovem exclamou: “Ó, meu Deus!”. Por sorte, a mãe não caiu no chão, ficando presa no local enquanto a filha seguia gravando.

O TikTok se tornou uma das maiores redes sociais do mundo. Em meio à pandemia do novo coronavírus, na qual as pessoas seguem dentro de casa, gravar vídeos se tornou um belo passatempo.

Veja o vídeo:

Leia mais:

Homem é executado com seis tiros em casa de eventos, em Manaus

Menina de cinco anos morre após se afogar na Zona Rural de Manaus