Vídeo: Sucuri gigante tenta atacar homem dentro de carro

Um homem que estava andando de um carro por uma estrada de terra foi surpreendido por uma sucuri de aproximadamente sete metros de comprimento que atacou o veículo.

Ao tentar passar com o carro do lado da cobra, o veículo em que o fazendeiro estava foi atacado. O fazendeiro que encontrou o animal disse que não é a primeira vez que a cobra é vista no local.

