Vídeo: tubarão atravessa rede de proteção e mata surfista

Mundo - Um surfista australiano, de 46 anos, morreu após ser atacado por um tubarão em uma praia popular de Gold Coast, na Austrália. Este foi o primeiro registro de ataque fatal de tubarão em 62 anos na região, que possui “redes de tubarão” protetoras e tambores no mar.

O homem foi atacado na praia de Greenmount, na tarde de terça-feira (8), enquanto surfava no que é chamado de “Superbank” - uma das melhores e mais concorridas ondas do mundo. O local também é palco de um campeonato mundial de surfe anual.

O vídeo do ataque, feito por uma câmera de surf na praia, mostrou dezenas de outros surfistas na água no momento do acidente. Frequentemente há centenas de pessoas na água, já que o local é considerado um dos mais seguros da Austrália.

Outros surfistas levam o homem para a costa, onde ele foi tratado devido graves ferimentos na perna, conforme mostraram as imagens da mídia local.

“Por volta das 17h, o homem foi retirado das ondas sofrendo de uma grave lesão na perna. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local”, disse a polícia estadual de Queensland, em um comunicado.

