Vídeo: tarântula gigante ataca e devora pássaro no ar

Fêmea da espécie pode chegar a 12 centímetros | Foto: Divulgação

Um vídeo registrou o momento em que uma tarântula gigante consegue dominar um pássaro e devorá-lo no ar. A espécie é conhecida por suas garras e por ser sanguinária.

O temível aracnídeo é considerado como o maior do mundo e aparece no vídeo próximo de uma viga de madeira, com o pássaro na boca. Enquanto isso, as patas da vítima balançam no ar.

Ambos são nativos das regiões de floresta tropical do norte da América do Sul, incluindo a Venezuela, norte do Brasil, Guiana, Guiana Francesa e Suriname.

A aranha-macaco, como é chamada, vive em árvores e as fêmeas da espécie podem chegar a 12 centímetros, enquanto os machos podem chegar a nove centímetros, conforme o tabloide The Sun. Assista:

