Vídeo: jovens encontram ninho de cobras dentro de colchão

| Foto: Divulgação

Um colchão velho foi a morada perfeita para dezenas de cobras: Um vídeo no Youtube mostra moradores de um bairro na Tailândia retirando os répteis de dentro do colchão. A gravação, em inglês, diz que as cobras chegam a mais de 50 espécies.

Na Tailândia é comum a existência das serpentes najas, extremamente venenosas.

Os três jovens encontraram diversas cobras de espécies venenosas como najas e a cobra-rei pelo bairro onde residem.

Biólogos explicam que a umidade da esponja atraiu as cobras, além do mais, esse tipo de material pode atrair aranhas, escorpiões e insetos para a estrutura interna.

Veja o vídeo:





Leia mais:

Vídeo: Sucuri de seis metros e 100 kg é capturada passeando em sítio

Vídeo bizarro: sucuri gigante ataca pescoço de bezerro

Vídeo mostra ratinho corajoso brigando com cobra para proteger ninho