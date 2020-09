Vídeo: cisne 'força' mulher a colocar máscara no rosto

Cisne obriga mulher a usar máscara | Foto: Reprodução

Mundo - Um vídeo de origem desconhecida viralizou nas redes sociais e levantou a pauta do uso obrigatório de máscara em diversos lugares do mundo, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Nas imagens, uma mulher aparece em um zoológico e se aproxima de um cisne, com a proteção abaixada. O animal, então, se aproxima e rapidamente puxa o objeto, que se encaixa no rosto da mulher, cobrindo seu nariz e a boca, como recomendam os órgãos de saúde.

Em fração de segundos, ela se desequilibra e cai sentada para trás, rindo de toda a situação. Confira:

| Autor:

Leia mais:

Vídeo: Sucuri de seis metros e 100 kg é capturada passeando em sítio

Vídeo bizarro: sucuri gigante ataca pescoço de bezerro