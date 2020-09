China afirma que vacina da Covid-19 pode estar disponível em novembro

Os cientistas chineses estão otimistas com o progresso atual das vacinas | Foto: Dado Ruvic/ Reuters

De acordo com Wu Guizhen, principal especialista em biossegurança do Centro Chinês para o Controle de Doenças, a vacina contra a Covid-19 pode estar disponível para a população já no mês de novembro.

Guizhen afirmou em entrevista ao canal estatal chinês CCTV que uma vacina estaria pronta para o público em geral "por volta de novembro ou dezembro". No entanto, ele não explicou sobre qual imunizante estava se referindo.

Os cientistas chineses estão otimistas com o progresso atual das vacinas. As empresas Sinovac Biotech e Sinopharm exibiram neste mês de outubro as vacinas em um evento comercial na cidade de Pequim.