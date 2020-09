Vídeo: macaco rouba telefone de jovem e aproveita para tirar selfies

Episódio caricato ocorreu na Malásia | Foto: Divulgação

Mundo - Depois de encontrar o celular que tinha dado como perdido, um rapaz residente na Malásia encontrou selfies e um vídeo de um macaco que o deixaram surpreendido.

Zackrydz Rodzi, estudante de engenharia informática compartilhou, no último dia 13 de setembro, um vídeo no Twitter que mostra as imagens peculiares presentes na sua galeria. Um macaco aparece em várias selfies, tiradas de diferentes ângulos.

“Aqui está algo ao qual podemos assistir uma vez num século”. A publicação foi imediatamente alvo de comentários de pessoas curiosas acerca do episódio.

