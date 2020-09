Vídeo: cobra invade palco e interrompe show de rock

| Foto: Divulgação

Uma cobra de um metro e meio de comprimento invadiu um show de rock e acabou tendo uma noite agitada, virando parte da atração com "pole dance".

O episódio, que ocorreu na Tailândia, chamou a atenção dos internautas após uma "cobra da pesada" botar para quebrar com performance de profissional em um show de rock.

Apesar do cenário escuro, o réptil é avistado deslizando pelos cabos dos equipamentos, enquanto observa sem entender o que estava acontecendo.

Não demora muito para a cobra "entrar no clima", inclusive apresentando um número de "pole dance", causando risos e despertando a curiosidade dos espectadores. Apesar do sucesso, o show foi interrompido para que o réptil fosse retirado do local.

Veja o vídeo:

