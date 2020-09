Crocodilo leva bronca e é empurrado por homem após perseguição

O crocodilo perseguiu os aventureiros | Foto: Reprodução

Mesmo estando seu ambiente natural, um crocodilo levou broncas, empurrões e "dedos no focinho" do especialista em crocodilos, Matt Wright. O homem tentava desbloquear a passagem de um rio na Austrália com o amigo Tommy Nichols, quando foi perseguido pelo grande animal.

O próprio especialista no réptil foi quem registrou o momento. Ele apresenta o canal de aventuras no National Geographic. Os dois aventureiros tentavam tirar troncos no local e começaram a ser perseguidos pelo animal.

"Trabalho com crocodilos há 20 anos e nunca vi um crocodilo agir assim", disse o aventureiro.

O bicho não recuou e Matt empurrou o animal pelo focinho com as mãos. Ele teve dificuldades para lidar com a situação, mas lembrou o perigo que envolve o animal.

