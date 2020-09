Americano bate recorde de moicano mais alto do mundo

| Foto: Reprodução

Mundo – O americano Joseph Grisamore bateu um novo recorde. Morador da cidade de Park Rapids, no Estado de Minnesota, no Estados Unidos, ele agora faz parte do Guinnes World Records por ter um moicano com mais de um metro de altura.

O homem tem 1, 82 de altura e o seu topete chegou a exatos 1, 2 de altura. Joseph tentou alcançar essa meta em 2007, mas só conseguiu neste ano. Para chegar a essa medida, ele deixou o cabelo crescer por sete anos.

No dia a dia, Joseph encontra dificuldades para passar em uma porta, entrar em carros e fazer coisas que as pessoas normalmente fazem. Porém, para trabalhar, ele enrola os cabelos em dois coques para conseguir se movimentar.





