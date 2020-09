Vídeo: criança pesca peixe mas cobra abocanha animal mais rápido

| Autor:

Uma criança de 6 anos conseguiu pescar uma brema, mas, ao tirar o peixe d’água, uma cobra o abocanhou rapidamente. O episódio ocorreu no lago Enid, no Mississipp, nos EUA.

Pelo visto, a criança não teve nenhum medo do réptil inesperado. De acordo com a mãe do menino, depois de uma breve luta, eles conseguiram tirar a cobra do peixe e soltá-lo de volta para o lago.

