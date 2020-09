Vídeo: cobra de três metros invade carro e para trânsito

O resgate demorou quase uma hora | Foto: Reprodução Internet

Mundo – Uma cobra de três metros parou o trânsito em uma estrada na Índia na última segunda-feira (21). Segundo informações, o animal, da espécie píton, estava enrolada no pneu do carro, impedindo o motorista de seguir viagem.

Até o resgate, o trânsito ficou parado por cerca de uma hora, o que gerou um congestionamento no local. A saída do habitat natural do animal rastejante deu-se por conta das chuvas, que causa uma queda na temperatura, obrigando os animais a buscarem outros locais.

A cobra foi resgata e devolvida ao meio ambiente. O vídeo mostra o resgate do animal.

