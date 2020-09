Covid-19: Nova vacina americana entra na última fase de testes

No Brasil, a testagem ocorreu em 7 mil pessoas | Foto: Dado Ruvic/ Reuters

A terceira fase de testes da vacina desenvolvida contra a Covid-19 pela farmacêutica Janssen, da Johnson & Johnson, começa nesta quarta-feira (23), segundo comunicado emitido pela empresa.

A expectativa dos pesquisadores é que até 60 mil adultos, espalhados pela Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, África do Sul e Estados Unidos, sejam inscritos como voluntários para receber as doses.

No território brasileiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu autorização, no mês passado, para que a substância fosse testada em 7 mil pessoas, nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. Agora, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e o Distrito Federal também foram incluídos.