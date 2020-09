Operação Covid-19 mobiliza mais de 20 mil militares

Segundo o ministro, 28.729 membros das Forças Armadas atuaram na operação até o momento | Foto: Divulgação

Mais de 28 mil militares foram mobilizados durante os 180 dias de existência da Operação Covid-19, que teve início em março para conter o avanço da pandemia no país. O número foi revelado pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, durante a 17ª edição da Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana, ocorrida em formato online na manhã desta quinta-feira (24).

Segundo o ministro, 28.729 membros das Forças Armadas atuaram na operação até o momento. Assim, foram montadas 4.811 barreiras sanitárias e 2.445 postos de triagem, e realizadas 11.255 ações na fronteira, 6.249 descontaminações em ambientes públicos e 6.722 campanhas de conscientização, além da capacitação de 15.366 pessoas.

Ainda no balanço, Azevedo e Silva citou que os militares distribuíram 1 milhão de kits de alimentos, produziram 627.917 máscaras e 24.555 litros de álcool em gel, e fizeram 28.500 atendimentos em comunidades indígenas nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, contemplando 87 mil residentes e levando 38 toneladas de comida para doação.

"É uma ajuda efetiva que as Forças Armadas têm dado em um momento tão difícil no mundo e no Brasil", afirmou o ministro. Ele aproveitou a conferência também para falar sobre a Operação Verde Brasil 2 (https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-rondonia/noticia/149240-verde-brasil-2-exercito-faz-balanco-da-operacao-na-amazonia), que atua na Amazônia Legal visando a combater crimes ambientais. No local, até o dia 15 de setembro, os militares apreenderam 29.476 metros cúbicos de madeira, 56,9 toneladas de minerais com origem em extrações irregulares, 882 embarcações e 329 veículos, e aplicaram R$ 1,38 bilhão em multas.





*Com informações da Agência Brasil