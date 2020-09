Adolescentes são obrigados a se casar por quebrar toque de recolher

Um casal de menores de idade foi obrigado a se casar na Indonésia após terem descumprido uma regra local: chegar em casa depois do pôr do sol. De acordo com a imprensa da região, o jovem Suhaimi, de 15 anos, e sua namorada Nur Herawati, de 12 anos, foram pressionados pelos pais da garota a assumirem um relacionamento estável depois da menina ter voltado para casa às 19h30.

O casamento entre crianças ou adolescentes tem sido uma controvérsia dentro da sociedade indonésia há algum tempo, e agora voltou a ser um assunto discutido em decorrência dos chocantes acontecimentos recentes.

Casando menores de idade

A cerimônia de casamento entre Suhaimi e Nur foi testemunhada por uma dúzia de familiares e vizinhos da família | Foto: Divulgação

A cerimônia de casamento entre Suhaimi e Nur foi testemunhada por uma dúzia de familiares e vizinhos da família. Foi, então, que as imagens do evento chegaram até as redes sociais, onde o conteúdo viralizou e iniciou uma discussão acalorada sobre casamento infantil entre os usuários da internet.



Após o assunto ter tomado grandes proporções, o Escritório de Afazeres Religiosos (KUA), o qual é responsável por sancionar legalmente todos os casamentos na Indonésia, manifestou-se contrário ao ocorrido e não concedeu sua aprovação.

De acordo com o portal Coconuts Bali, a família da noiva ignorou a decisão do órgão federal e continuou considerando o casamento entre os dois jovens válido. Os pais de Suhaimi, conforme o noticiado, teriam tentado prevenir a cerimônia, mas não obtiveram sucesso.

Tradição cultural indonésia

O inusitado toque de recolher que acarretou no casamento entre os adolescentes é uma tradição cultural do povo Sasak, que habita, em sua maioria, na ilha de Lombok. Entre várias tradições bizarras, os Sasaks também são conhecidos por "sequestrarem" as mulheres antes do casamento.

Apesar da Indonésia ter mudado seu sistema de leis para que a idade mínima que uma mulher possa se casar passasse de 16 para 19 anos, os pais podem pedir uma forma de "dispensa" ao governo alegando "razões religiosas".

Muitas das vezes, os parentes pouco se preocupam em oficializar o matrimônio pelas leis locais e realizam apenas uma cerimônia sagrada. Enquanto as tradições indonésias continuam aceitando esse tipo de evento, o jovem casal forçado ao casamento segue morando junto na casa dos pais de Suhaimi.

