Vídeo: cobra devora animal na rua e fica paralisada após indigestão

As autoridades indianas foram acionadas no estado de Uttar Pradesh após uma cobra píton "passar mal" no meio da rua, depois de devorar um avantajado banquete.

O réptil foi flagrado pelos pedestres, que foram surpreendidos pela serpente e sua "grande barriga". O réptil, que visivelmente havia devorado uma presa gigante, ficou imóvel no meio da rua, com a boca aberta, de maneira agonizante.

Os capturadores realizaram o trabalho seguindo todas as medidas de segurança para retirar o réptil do local e colocá-lo em um caminhão.

Posteriormente, a equipe transportou o animal para uma área florestal, onde foi solto próximo de um rio. As autoridades afirmaram não saber o que o réptil havia devorado para se encontrar em uma situação como essa.

Veja o vídeo:

