Trump não tem mais febre, diz médico da Casa Branca

O médico de Donald Trump informou na tarde deste sábado (3) que o presidente dos Estados Unidos tem boa evolução do tratamento contra a covid-19. Segundo Sean Conley, o republicano não tem mais febre e também não necessita de oxigênio suplementar.

A ausência de febre nas últimas 24 horas foi apontada como algo positivo pelo médico. Além disso, ele falou que o presidente teve sintomas como congestão nasal, tosse leve e cansaço.

Trump foi levado, por precaução, para o Centro Nacional Militar Walter Reeed, em Maryland, onde está recebendo tratamento com o antiviral Remdesivir (aprovado apenas para uso emergencial em pacientes com covid-19), por via intravenosa por cinco dias.

O presidente também tomou um coquetel de anticorpos artificiais da empresa Regeneron. Além disso, os médicos prescreveram zinco, vitamina D, famotidina (antiácido), melatonina e Aspirina.

O diagnóstico de covid-19 de Trump e da primeira-dama, Melania, foi divulgado pelo próprio presidente, no começo da madrugada de sexta-feira (2), pelo Twitter.

Inicialmente, estava previsto que o casal permanecesse na Casa Branca durante a recuperação, mas os médicos optaram por levar Trump ao Walter Reed, que possui uma área destinada ao presidente dos Estados Unidos.

Trump tem 74 anos, é tecnicamente obeso, toma remédio para controlar o colesterol e é do sexo masculino, fatores de risco para desenvolver quadros graves de covid-19.

A primeira-dama teve tosse e dor de cabeça e permanece isolada na Casa Branca.