Egito descobre 59 sarcófagos de 2,6 mil anos em perfeitas condições

Depois de meses de pausa devido à pandemia de covid-19, o Egito apresentou neste sábado (03) a primeira grande descoberta arqueológica dos últimos meses: 59 sarcófagos de madeira em perfeitas condições com múmias que datam de 2,6 mil anos atrás.

De acordo com os pesquisadores, os caixões, encontrados na necrópole de Saqqara, pertencem a sacerdotes e oficiais.

59 sarcófagos de madeira em perfeitas condições com múmias que datam de 2,6 mil anos atrás | Foto: Divulgação

Os sarcófagos foram descobertos em agosto na necrópole, localizada ao sul do Cairo, e estavam enterrados em três tumbas verticais de 10 a 12 metros de profundidade juntamente com 28 estátuas do antigo deus egípcio Ptah Sokar, uma das divindades funerárias mais importantes.