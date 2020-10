Homem pula de barco para fazer 'carinho' em crocodilo; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Um vídeo que mostra um homem pulando de um barco para fazer carinho em um crocodilo viralizou nas redes sociais.

O caso ocorreu no Território Norte da Austrália, onde um grupo de pessoas fazia um safári a bordo de uma embarcação. Além da beleza do lugar, um crocodilo apareceu no riacho chamando a atenção dos presentes.

O animal parece gostar e procura o homem para mais carinho.



Veja o vídeo:

