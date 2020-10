Sarcófago milenar é aberto e turistas se impressionam, veja vídeo

Veja o momento em que o sarcófago é aberto | Foto: Reprodução

O Ministério de Antiguidades do Egito anunciou uma impressionante descoberta no último sábado (3). Impressionantes 59 sarcófagos selados, de 2.500 anos, foram revelados pelo país que abriga os segredos da antiga civilização. Um vídeo impressionante mostra o exato momento em que os pesquisadores abriram um dos sarcófagos revelados na expedição que começou em 2018.

Veja o vídeo:

| Autor:

Segundo os arqueólogos envolvidos na grande descoberta, os caixões foram revelados em agosto no sul do Cairo. Eles estavam localizados em três poços de 12 metros acompanhados por 28 estatuetas do deus Seker, relevante figura no ritual de morte.

Após o anúncio, muitos internautas se impressionaram com o estado de preservação dos sarcófagos encontrados, todavia, muitos criticaram o modo como os sarcófagos foram abertos. Muitos apontaram que a decisão causou aglomerações em meio à pandemia de coronavírus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Duplicação da AM-070 pode alavancar vendas de comerciantes da região